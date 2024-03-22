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21 марта, 23:37

"Подстрекательство к терроризму!": Захарова осадила Трасс после заявления об Украине

Захарова: Экс-премьер Британии Трасс занимается подстрекательством к терроризму

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала недавние заявления бывшего председателя правительства Соединённого Королевства Лиз Трасс, которая считает, что Вашингтон должен разрешить Киеву использовать всё имеющееся оружие и тактики, чтобы противостоять Москве. Представитель МИД РФ убеждена, что подобное является прямым подстрекательством к террористической деятельности.

"Это прямое подстрекательство к терроризму!", — написала дипломат в телеграм-канале.

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Ранее Захарова заявила, что мёртвые не умирают дважды. Таким образом она прокомментировала слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что европейцы не пойдут "умирать за Донбасс".

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Telegram / МИД России

Алексей Соловьёв
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