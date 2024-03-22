"Подстрекательство к терроризму!": Захарова осадила Трасс после заявления об Украине

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала недавние заявления бывшего председателя правительства Соединённого Королевства Лиз Трасс, которая считает, что Вашингтон должен разрешить Киеву использовать всё имеющееся оружие и тактики, чтобы противостоять Москве. Представитель МИД РФ убеждена, что подобное является прямым подстрекательством к террористической деятельности.

"Это прямое подстрекательство к терроризму!", — написала дипломат в телеграм-канале.