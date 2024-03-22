"Подстрекательство к терроризму!": Захарова осадила Трасс после заявления об Украине
Захарова: Экс-премьер Британии Трасс занимается подстрекательством к терроризму
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала недавние заявления бывшего председателя правительства Соединённого Королевства Лиз Трасс, которая считает, что Вашингтон должен разрешить Киеву использовать всё имеющееся оружие и тактики, чтобы противостоять Москве. Представитель МИД РФ убеждена, что подобное является прямым подстрекательством к террористической деятельности.
"Это прямое подстрекательство к терроризму!", — написала дипломат в телеграм-канале.
Ранее Захарова заявила, что мёртвые не умирают дважды. Таким образом она прокомментировала слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что европейцы не пойдут "умирать за Донбасс".
Telegram / МИД России