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22 февраля, 05:11

Трасс назвала главную причину обречённости Запада

Экс-премьер Британии Трасс заявила об обречённости Запада по вине левых

Бывший премьер-министр и глава МИД Великобритании Лиз Трасс уверена, что Запад обречён из-за долгого нахождения у власти левых элит. Именно с ними, по её оценке, связаны многие проблемы, включая миграцию.

"Я пришла к выводу, что Запад обречён, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми", — сказала политик в интервью американскому телеканалу Fox News.

Трасс призывает бороться с пагубными идеями левых, поскольку она убеждена в том, что просто проводить консервативную политику недостаточно. В качестве одного из примеров она привела проблемы с миграцией и акции в поддержку Палестины. По её оценке, в Великобритании левые мешают депортации нелегальных мигрантов, используя своё влияние в судах.

"Вскочила с места и исчезла": Российский посол в Британии раскрыл, как Лиз Трасс "ведёт дела"
"Вскочила с места и исчезла": Российский посол в Британии раскрыл, как Лиз Трасс "ведёт дела"

А ранее американские журналисты назвали Лиз Трасс "секретным оружием" президента США Джо Байдена для Украины. Politico даже раскрыло план хозяина Овального кабинета по её применению.

Обложка ©

Getty Images / Mateusz Wlodarczyk / NurPhoto

Андрей Бражников
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