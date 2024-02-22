Трасс назвала главную причину обречённости Запада

Бывший премьер-министр и глава МИД Великобритании Лиз Трасс уверена, что Запад обречён из-за долгого нахождения у власти левых элит. Именно с ними, по её оценке, связаны многие проблемы, включая миграцию.

"Я пришла к выводу, что Запад обречён, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми", — сказала политик в интервью американскому телеканалу Fox News.

Трасс призывает бороться с пагубными идеями левых, поскольку она убеждена в том, что просто проводить консервативную политику недостаточно. В качестве одного из примеров она привела проблемы с миграцией и акции в поддержку Палестины. По её оценке, в Великобритании левые мешают депортации нелегальных мигрантов, используя своё влияние в судах.