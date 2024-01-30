Во время встречи с послом Российской Федерации Андреем Келиным, состоявшейся 24 февраля 2022 года, британский политик Лиз Трасс, на тот момент исполнявшая обязанности главы МИД Великобритании, покинула кабинет всего после его нескольких фраз. Об этом сам Келин сообщил в интервью агентству BBC, отрывки из этой беседы включены в новый документальный фильм службы вещания.

"Она вскочила с места и исчезла. Мне кажется, это тот способ, которым эта дама ведёт дела. Она не слушала аргументов и не была готова понять суть ситуации. Она лишь повторяет свои заявления коротко и часто, и это всё", — вспоминает дипломат.

Впрочем, сама Трасс в фильме BBC излагает другую версию случившегося. В её варианте, вызванный в британский МИД посол России, услышав объявленный ему в связи с началом СВО на Украине протест, стал объяснять причины и предпосылки конфликта, после чего она резко велела ему покинуть кабинет. Разъяснения Келина в её понимании являются ничем иным, как "дежурной российской пропагандой".