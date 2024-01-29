"Совесть не мучает?": Россиянин призвал к ответу британских дипломатов в московском клубе

Помощник британского посла в России Джессика Дейвенпорт 26 января попала в скандал в одном из московских ресторанов в районе Китай-город. Видео инцидента опубликовал Mash.

Россиянин взывает к совести помощницы британского дипломата в РФ Джессики Дейвенпорт. Видео © T.me / Mash

На кадрах видно, как помощница британского посла танцует с одной из коллег и замечает, что её снимают на камеру. После этого она уходит за столик к остальной компании, чтобы избежать излишнего внимания, однако автор видео следует за ней. Мужчина интересуется, как сотрудникам британской дипмиссии отдыхается в России, когда их страна поддерживает террористический киевский режим, в частности, поставляя ВСУ ракеты, от которых гибнут мирные жители и невинные дети. Дейвенпорт и её сослуживцы при этом показали верх "дипломатизма" — они проигнорировали вопросы и просто улыбались камере.

"Как вам, британским дипломатам, в России? Вас совесть не мучает за то, что вы спонсируете украинский террористический режим? Вы говорите по-русски? Вам не стыдно? Есть такое понятие в русском языке — совесть! Ваши ракеты сегодня летят на наших детей!" — такую гневную тираду обрушил он на сотрудников британской дипмиссии.