Пьяный немецкий депутат показала полиции нацистское нутро и пожалела

В Германии члена партии "Зелёные" Ютту Боден поймали пьяной за рулём, после задержания депутат показала правоохранителям нацистское приветствие. Как сообщает Bild, это произошло в ночь на субботу, 27 января.

Боден остановили на трассе А115 и заставили сдать тест на алкоголь — он показал 1,34 промилле. После политик пересела в машину полицейских и отправилась с ними в участок. Согласно сообщению правоохранителей, во время поездки Боден внезапно вскинула руку вверх и дважды произнесла нацистское приветствие, восхваляя Адольфа Гитлера.

Боден призналась, что села за руль выпившей. Нацистское приветствие депутат объяснила тем, что правоохранители якобы некорректно себя вели. В итоге политик решила сложить с себя мандат депутата окружного совета. Сейчас против неё ведётся расследование.