Вице-канцлер ФРГ угодил в курьёз из-за носков, сняв обувь при входе в мечеть
Вице-канцлер ФРГ Хабек надел разные носки для посещения мечети в Омане
Вице-канцлер и федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек пришёл в мечеть Султана Кабуса в столице Омана Маскате, надев носки разного цвета. Кадры посещения святого для оманских арабов места экстравагантно одетым немецким политиком опубликованы в социальных сетях.
Вице-канцлер Германии Хабек посетил мечеть Султана Кабуса в Маскате в разных носках. Видео © X / Pfeffer7373
"Один носок — чёрный, другой — тёмно-синий. Федеральный министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек доказал, что его чувство моды на высоте, во время посещения мечети Султана Кабуса. Самого Хабека это, похоже, не сильно обеспокоило", — комментирует ситуацию немецкий диктор.
К слову, удивлять публику носками и обувью — добрая традиция европейских политиков. Так, в феврале прошлого года король Великобритании Карл III заявился в лондонскую мечеть в дырявом носке. А в августе 2022 года бывший британский министр финансов, а ныне премьер-министр Соединённого Королества Риши Сунак пришёл на дебаты с экс-премьером страны Лиз Трасс, тогда занимавшей должность главы МИД, в дырявом ботинке.
X / Pfeffer7373