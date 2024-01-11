Вице-канцлер ФРГ угодил в курьёз из-за носков, сняв обувь при входе в мечеть

Вице-канцлер и федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек пришёл в мечеть Султана Кабуса в столице Омана Маскате, надев носки разного цвета. Кадры посещения святого для оманских арабов места экстравагантно одетым немецким политиком опубликованы в социальных сетях.

"Один носок — чёрный, другой — тёмно-синий. Федеральный министр экономики и вице-канцлер Роберт Хабек доказал, что его чувство моды на высоте, во время посещения мечети Султана Кабуса. Самого Хабека это, похоже, не сильно обеспокоило", — комментирует ситуацию немецкий диктор.