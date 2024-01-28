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28 января, 14:52

"Двойные стандарты": Бербок обвинили в слишком частом использовании правительственных самолётов

Bild: Оппозиция Германии раскритиковала Бербок за использование двух самолётов

Оппозиция Германии обвинила главу МИД страны и члена партии "Зелёные" Анналену Бербок в двойных стандартах из-за нерационального использования правительственных самолётов. Об этом сообщает газета Bild.

Ещё 25 августа 2022 года Бербок на правительственном Airbus A-340 отправилась в командировку из Берлина в Марокко, а после в Копенгаген. Обратно глава МИД ФРГ должна была вылететь 26 августа вечером, но она захотела отправиться домой на три часа пораньше. При этом пилотам запретили выполнять рейс из-за ограничений на период отдыха после полёта. Поэтому из Кёльна в срочном порядке специально для Бербок был вызван ещё один правительственный борт, который доставил запасной экипаж в Данию и вернулся в Германию пустым.

"Типичные двойные стандарты для "Зелёных": повысить налоги на авиабилеты, читать проповеди о защите климата, а потом использовать ВВС для собственного комфорта. Так не пойдёт", — прокомментировал произошедшее генсек Христианско-социального союза (ХСС) Мартин Хубер.

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К критике также присоединился депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Филипп Амтор. По его словам, в следующий раз Бербок надо бы "почитать парочку актов или книгу о международном праве и ожидать запланированного вылета".

Ранее Лайф сообщал, что Эритрея не пропустила самолёт Анналены Бербок, сорвав её визит в Джибути. В итоге борт сделал несколько кругов над Красным морем, а затем из-за нехватки топлива приземлился на запасной аэродром в Саудовской Аравии.

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Самолёт главы МИД Германии сломался второй раз за три дня
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Наталья Исакова
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