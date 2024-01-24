Эритрея не пропустила самолёт Анналены Бербок, сорвав её визит в Джибути

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не смогла прибыть в среду с визитом в Джибути в рамках трёхдневного турне в страны Восточной Африки (Джибути, Кения и Южный Судан) из-за отсутствия у её самолёта разрешения на пролёт через Эритрею, сообщило издание Tagesschau.

"Во второй половине дня ей пришлось прервать поездку в Восточную Африку из-за отсутствия разрешения на пролёт над Эритреей", — пишет издание.

Согласно сообщению, самолёт сделал несколько кругов в ожидании разрешения на пролёт над Красным морем, затем из-за нехватки топлива приземлился на запасной аэродром в городе Джидда, Саудовская Аравия. По данным Tagesschau, экипажу ВВС Германии не удалось связаться с МИД Эритреи из-за отключения электричества в здании министерства. Издание отмечает, что пока не ясно, продолжит ли турне Бербок или вернётся в ФРГ.