Регион

Уведомления отключены

24 января, 15:34

Эритрея не пропустила самолёт Анналены Бербок, сорвав её визит в Джибути

Tagesschau: Бербок не попала в Джибути из-за отсутствия разрешения на пролёт

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок не смогла прибыть в среду с визитом в Джибути в рамках трёхдневного турне в страны Восточной Африки (Джибути, Кения и Южный Судан) из-за отсутствия у её самолёта разрешения на пролёт через Эритрею, сообщило издание Tagesschau.

"Во второй половине дня ей пришлось прервать поездку в Восточную Африку из-за отсутствия разрешения на пролёт над Эритреей", — пишет издание.

Согласно сообщению, самолёт сделал несколько кругов в ожидании разрешения на пролёт над Красным морем, затем из-за нехватки топлива приземлился на запасной аэродром в городе Джидда, Саудовская Аравия. По данным Tagesschau, экипажу ВВС Германии не удалось связаться с МИД Эритреи из-за отключения электричества в здании министерства. Издание отмечает, что пока не ясно, продолжит ли турне Бербок или вернётся в ФРГ.

Немецким политикам стало стыдно за громкие промахи Бербок
Немецким политикам стало стыдно за громкие промахи Бербок

А ранее Лайф сообщал, что Бербок ездила в турне по ряду стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Как сообщил представитель немецкого внешнеполитического ведомства, поездка началась с посещения Израиля и палестинских территорий.

Обложка ©

Getty Images / Kay Nietfeld

Александра Мышляева
  • Новости
  • Германия
  • Анналена Бербок
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров