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5 января, 15:39

Бербок отправится в турне по Ближнему Востоку и Азии

Глава МИД Германии Анналена Бербок в воскресенье, 7 января, отправится в турне по ряду стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Как сообщил представитель немецкого внешнеполитического ведомства, поездка начнётся с посещения Израиля и палестинских территорий.

"В центре внимания переговоров будут находиться драматичная гуманитарная ситуация в Газе, ситуация на Западном берегу реки Иордан, а также крайне неустойчивая обстановка на израильско-ливанской границе", — сказал представитель МИД ФРГ в ходе брифинга.

В Израиле Бербок встретится с президентом страны Ицхаком Герцогом и новым главой МИД Исраэлем Кацем. Также у неё в планах — переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом и министром иностранных дел Риядом аль-Малики. В ходе визита Бербок собирается обсудить усилия по освобождению заложников ХАМАС и урегулированию конфликта на Ближнем Востоке на основе создания двух государств. После этого глава МИД ФРГ поедет в Египет и Ливан, а затем посетит Филиппины, Малайзию и Сингапур.

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Как сообщал Лайф, Бербок посещала Израиль 13 октября, в Тель-Авиве ей пришлось укрыться в одном из убежищ из-за ракетного обстрела со стороны ХАМАС. Также глава МИД ФРГ приезжала в Иорданию, Израиль и Ливан 19–20 октября. А в ноябре она съездила в ОАЭ, Саудовскую Аравию и снова посетила Израиль.

Обложка ©

ТАСС / EPA / MARTIN DIVISEK

Наталья Исакова
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