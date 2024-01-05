Бербок отправится в турне по Ближнему Востоку и Азии

Глава МИД Германии Анналена Бербок в воскресенье, 7 января, отправится в турне по ряду стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Как сообщил представитель немецкого внешнеполитического ведомства, поездка начнётся с посещения Израиля и палестинских территорий.

"В центре внимания переговоров будут находиться драматичная гуманитарная ситуация в Газе, ситуация на Западном берегу реки Иордан, а также крайне неустойчивая обстановка на израильско-ливанской границе", — сказал представитель МИД ФРГ в ходе брифинга.

В Израиле Бербок встретится с президентом страны Ицхаком Герцогом и новым главой МИД Исраэлем Кацем. Также у неё в планах — переговоры с лидером Палестины Махмудом Аббасом и министром иностранных дел Риядом аль-Малики. В ходе визита Бербок собирается обсудить усилия по освобождению заложников ХАМАС и урегулированию конфликта на Ближнем Востоке на основе создания двух государств. После этого глава МИД ФРГ поедет в Египет и Ливан, а затем посетит Филиппины, Малайзию и Сингапур.