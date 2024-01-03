Немецкий журналист раскрыл Бербок неожиданную военную тайну о России

Киевский режим не сможет победить российские войска в ракетной войне, написал в социальной сети Х немецкий журналист Юлиан Репке.

Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая считает, что Украине нужно поставлять как можно больше систем противовоздушной обороны.

Журналист в свою очередь сообщил министру, что у Вооружённых сил Украины быстрее закончатся поставляемые Западом ракеты, чем у России закончатся свои. По его словам, есть только два решения ситуации с защитой Незалежной от авианалётов: сбить самолёт до запуска ракет либо уничтожить его, ещё пока он находится на земле.

"В противном случае воздушную войну над Украиной невозможно выиграть", — заключил Репке.