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3 января, 00:47

Немецкий журналист раскрыл Бербок неожиданную военную тайну о России

Журналист Репке сообщил Бербок, что Украине не победить Россию в ракетной войне

Киевский режим не сможет победить российские войска в ракетной войне, написал в социальной сети Х немецкий журналист Юлиан Репке.

Таким образом он прокомментировал заявление министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, которая считает, что Украине нужно поставлять как можно больше систем противовоздушной обороны.

Журналист, в свою очередь, сообщил министру, что у Вооружённых сил Украины быстрее закончатся поставляемые Западом ракеты, чем у России закончатся свои. По его словам, есть только два решения ситуации с защитой Незалежной от авианалётов: сбить самолёт до запуска ракет либо уничтожить их, ещё пока они находятся на земле.

"В противном случае воздушную войну над Украиной невозможно выиграть", — заключил Репке.

Немецким политикам стало стыдно за громкие промахи Бербок
Немецким политикам стало стыдно за громкие промахи Бербок

Ранее Бербок заявляла, что внимание к ситуации на Украине в мире стремительно слабеет, это может привести к фатальным последствиям. Она отметила, что Киев, склонившись к НАТО и Евросоюзу, "сделал свой выбор в пользу мира, свободы и безопасности".

Обложка ©

Flickr / Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland

Алексей Соловьёв
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