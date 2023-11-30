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29 ноября, 21:34

Бербок назвала фатальным снижение интереса Запада к конфликту на Украине

<p>Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Annalena Baerbock</p>

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Annalena Baerbock

Внимание к ситуации на Украине в мире стремительно слабеет, это может привести к фатальным последствиям, считает глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Мы все должны работать над тем, чтобы ещё больше растянуть зимний защитный экран для Украины", — процитировала её слова пресс-служба ведомства в соцсети X (экс-Twitter).

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Бербок отметила, что Киев, склонившись к НАТО и Евросоюзу, "сделал свой выбор в пользу мира, свободы и безопасности". Она призвала страны Североатлантического альянса поддержать республику на Совете Украина – НАТО.

Ранее Лайф писал, что в Чехии Украине предрекли сценарий Кипра, разделённого между греческой и турецкой сторонами. Советник чешского премьера по безопасности Томаш Пояр считает, что в случае вероятного разделения Незалежной западную её часть можно будет принять в НАТО и ЕС, как когда-то Западную Германию, но только при условии прекращения огня.

Лариса Сафронова
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