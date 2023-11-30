Бербок назвала фатальным снижение интереса Запада к конфликту на Украине

Внимание к ситуации на Украине в мире стремительно слабеет, это может привести к фатальным последствиям, считает глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Мы все должны работать над тем, чтобы ещё больше растянуть зимний защитный экран для Украины", — процитировала её слова пресс-служба ведомства в соцсети X (экс-Twitter).

Бербок отметила, что Киев, склонившись к НАТО и Евросоюзу, "сделал свой выбор в пользу мира, свободы и безопасности". Она призвала страны Североатлантического альянса поддержать республику на Совете Украина – НАТО.