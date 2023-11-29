В Чехии предрекли Украине сценарий Кипра

События на Украине могут развиваться по сценарию Кипра, разделённого между греческой и турецкой сторонами. Об этом в интервью словацкому изданию Dennik Postoj заявил советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр.

"Кипр входит в Евросоюз, а часть Кипра де-факто оккупирована Турцией. В мире много подобных примеров, каждый по-своему уникальный", — объяснил он свою точку зрения, отвечая на вопрос о вероятном применении корейского сценария на Украине.

Результаты контрнаступления ВСУ советника не удивили, так как завышенных ожиданий у него не было. В ближайшие месяцы или даже годы победа Украины, по его словам, маловероятна, но в отдалённой перспективе не исключена. Пояр считает, что мирного договора ждать не стоит, а в случае вероятного разделения Незалежной западную её часть можно будет принять в НАТО и ЕС, как когда-то Западную Германию, но только при условии прекращения огня.