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29 ноября, 20:06

В Чехии предрекли Украине сценарий Кипра

Советник премьера Чехии Пояр считает, что Украину может ожидать судьба Кипра

События на Украине могут развиваться по сценарию Кипра, разделённого между греческой и турецкой сторонами. Об этом в интервью словацкому изданию Dennik Postoj заявил советник премьера Чехии по безопасности Томаш Пояр.

"Кипр входит в Евросоюз, а часть Кипра де-факто оккупирована Турцией. В мире много подобных примеров, каждый по-своему уникальный", — объяснил он свою точку зрения, отвечая на вопрос о вероятном применении корейского сценария на Украине.

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Результаты контрнаступления ВСУ советника не удивили, так как завышенных ожиданий у него не было. В ближайшие месяцы или даже годы победа Украины, по его словам, маловероятна, но в отдалённой перспективе не исключена. Пояр считает, что мирного договора ждать не стоит, а в случае вероятного разделения Незалежной западную её часть можно будет принять в НАТО и ЕС, как когда-то Западную Германию, но только при условии прекращения огня.

А ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов допустил, что Киев и Москва могут отказаться от подписания мирного соглашения даже после окончания боевых действий. Он сравнил такой сценарий с отношениями между Россией и Японией, которые после 1945 года так и не подписали мирный договор.

Обложка ©

Unsplash / Peter Musk

Лариса Сафронова
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