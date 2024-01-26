Американские власти не допустили российских дипломатов к участию в заседании Международного совета по зерну, которое состоялось 24 января в Луизиане. Тем самым Вашингтон вновь продемонстрировал готовность нарушать взятые на себя обязательства, сообщило Посольство РФ в США.

По данным диппредставительства, подобные случаи постепенно становятся нормой для Соединённых Штатов. Местные бюрократы даже не пытаются объяснить причину, по которой служебные командировки сотрудников посольства за пределы американской столицы подпадают под ограничения.

"Вопиющим случаем стал запрет на участие дипломатов в заседании Международного совета по зерну 24 января в Новом Орлеане. Подобным поступком США явно продемонстрировали, что легко готовы нарушать свои обязательства в качестве принимающей стороны многосторонних заседаний", — добавили дипломаты, призвав Вашингтон трезво оценить последствия выбранного курса.