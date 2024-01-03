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2 января, 22:59

"Побируха на крови, запомни": Захарова ответила на призывы Кулебы к изоляции российских дипломатов

Захарова убеждена, что российских дипломатов никто изолировать не будет

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Обложка © t.me / Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Обложка © t.me / Мария Захарова

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила главе украинского внешнеполитического ведомства Дмитрию Кулебе, призвавшему Запад к изоляции российских дипломатов. Как она заявила в своём телеграм-канале, такого не произойдёт.

"Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет. Мир устал от гнёта противозаконных санкций и болезненных амбиций узкой группы западных режимов", — высказалась Захарова.

Кроме того, представитель МИД РФ рассказала о международных мероприятиях, которые в этом году пройдут в России. Так, Москва в 2024 году приняла председательство в БРИКС, а одним из крупнейших таких событий будет Всемирный фестиваль молодёжи, который состоится 1–7 марта.

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Напомним, накануне Кулеба в очередной раз обратился к так называемым западным партнёрам с требованием ускорить передачу дальнобойного вооружения киевскому режиму. Также в своём обращении к Западу он потребовал прекратить контакты с российскими дипломатами, в том числе в международных организациях.

Алексей Соловьёв
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