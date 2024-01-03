"Побируха на крови, запомни": Захарова ответила на призывы Кулебы к изоляции российских дипломатов
Захарова убеждена, что российских дипломатов никто изолировать не будет
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Обложка © t.me / Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила главе украинского внешнеполитического ведомства Дмитрию Кулебе, призвавшему Запад к изоляции российских дипломатов. Как она заявила в своём телеграм-канале, такого не произойдёт.
"Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет. Мир устал от гнёта противозаконных санкций и болезненных амбиций узкой группы западных режимов", — высказалась Захарова.
Кроме того, представитель МИД РФ рассказала о международных мероприятиях, которые в этом году пройдут в России. Так, Москва в 2024 году приняла председательство в БРИКС, а одним из крупнейших таких событий будет Всемирный фестиваль молодёжи, который состоится 1–7 марта.
Напомним, накануне Кулеба в очередной раз обратился к так называемым западным партнёрам с требованием ускорить передачу дальнобойного вооружения киевскому режиму. Также в своём обращении к Западу он потребовал прекратить контакты с российскими дипломатами, в том числе в международных организациях.