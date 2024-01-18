Лавров раскрыл данные о методичке ЕС по общению с российскими дипломатами Лавров сообщил, что в ЕС существует методичка по поведению с дипломатами из РФ 18 января, 12:31 Глава МИД РФ Сергей Лавров. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

У европейских политиков есть методичка, в которой содержатся правила поведения с представителями России. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году.

Лавров сообщил, что в ЕС существует методичка по поведению с дипломатами из РФ. Видео © Telegram / МИД России

"Взял тут такую методичку, которую нам наши приятели передали из стран Евросоюза, как вести себя с российскими дипломатами. В каждой столице, где есть представительство ЕС и Посольство России, вот эта методичка распространена — и ей надо следовать", — пояснил глава ведомства.

Так, в методичке от дипломатов ЕС требуется "избегать двусторонних контактов с представителями России и посещения любых мероприятий, организованных российской стороной", в том числе это касается Дня Победы — 9 мая, Дня дипломата —10 февраля, Дня России — 12 июня. Также документ запрещает приглашать россиян на торжественные приёмы под эгидой Евросоюза.

Кроме того, европейские чиновники не могут стоять рядом с российскими на общих фотографиях, а делегации из РФ и Европы не должны соседствовать на каких-либо официальных собраниях. "Вот ответ на вопрос о том, как мы оцениваем перспективы переговоров", — иронично заметил Лавров.

Кроме того, в своём выступлении Лавров назвал фантазиями Запада заявления о возможной "победе над Россией". Министр подчеркнул, что подобные слова западных политиков к реальной жизни не имеют никакого отношения.

Авторы Татьяна Миссуми