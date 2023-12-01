Американские журналисты назвали Лиз Трасс "секретным оружием" Байдена для Украины

Президент США Джо Байден может использовать экс-премьера Великобритании Лиз Трасс, чтобы уговорить республиканцев направить дополнительную помощь Украине. Об этом сообщили журналисты американского издания Politico.

Бывший премьер Британии прибыла в Вашингтон в составе делегации "Консервативных друзей Украины" (CFU). Она проведёт несколько встреч с консервативными американскими законодателями и аналитическими центрами.

"Прибытие делегации совпадает с противостоянием между Байденом и законодателями-республиканцами, которые тянут время с просьбой направить Украине ещё миллиарды долларов военной помощи. Этой осенью Конгресс дважды принимал законопроекты о расходах, в которых не учитывалось финансирование конфликта", — говорится в публикации.

Журналисты называют Трасс "секретным оружием Джо Байдена для Украины". Во время своей рабочей поездки она может помочь увести дебаты в американских политических кругах "от изоляционизма в сторону активной международной роли, поддерживаемой как премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, так и президентом США Джо Байденом".