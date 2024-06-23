"Пропагандистские переговоры": Украине предрекли провал по вопросу вступления в Евросоюз
Профессор МГУ Шабров: Украине не даст вступить в ЕС вопрос территорий
Переговоры Евросоюза о вступлении Украины — это процесс, носящий пропагандистский характер. Скорее всего, он ничем не закончится, рассказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" профессор кафедры государственной политики МГУ Олег Шабров.
На переговорах будут присутствовать делегаты от 27 членов ЕС. Диалог, согласно протоколу, будет носить предварительный характер. Чтобы произошло принятие Украины, нужно будет соблюсти десятки прочих процедур, однако на самом деле Киеву это не поможет.
"Я предполагаю, что из-за территориальных вопросов эти переговоры вообще не могут кончиться чем-то конкретным. У Евросоюза условия не такие жёсткие, как в НАТО, но инициаторы этого процесса не смогут довести его до конца, пока нет чётких границ. Поэтому все эти переговоры носят лишь пропагандистский характер", — заявил Шабров.
Он обратил внимание и на другие нюансы. Например, что государство примут в ЕС при поддержке всех членов, однако далеко не все на это сейчас согласны. Эксперт также напомнил, что у Польши есть интерес к западным территориям Украины, равно как и у Венгрии, что может помешать вступлению Незалежной в ЕС.
Процесс вступления Киева в ЕС может начаться уже к концу июня, заявила ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Страны Евросоюза утвердили датой начала переговорного процесса по вступлению в объединение Украины 25 июня. Кроме того, в объединении надеются подписать документ о гарантиях безопасности Незалежной до конца месяца.
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