"Пропагандистские переговоры": Украине предрекли провал по вопросу вступления в Евросоюз

На переговорах будут присутствовать делегаты от 27 членов ЕС. Диалог, согласно протоколу, будет носить предварительный характер. Чтобы произошло принятие Украины, нужно будет соблюсти десятки прочих процедур, однако на самом деле Киеву это не поможет.

Он обратил внимание и на другие нюансы. Например, что государство примут в ЕС при поддержке всех членов, однако далеко не все на это сейчас согласны. Эксперт также напомнил, что у Польши есть интерес к западным территориям Украины, равно как и у Венгрии, что может помешать вступлению Незалежной в ЕС.