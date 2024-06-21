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21 июня, 13:21

ЕС надеется подписать документ о гарантиях безопасности Украине до конца июня

В Евросоюзе предполагают, что документ, который предоставит Украине гарантии безопасности, будет подписан до конца июня. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

"Текст, который мы скоро финализируем, надеемся подписать до конца месяца", — приводит ТАСС слова собеседника.

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К слову, ещё в мае сообщалось, что Евросоюз подготовил предварительный план соглашения, предоставляющего Киеву гарантии безопасности, согласно которым прямое вовлечение военнослужащих из стран ЕС в противостояние с Россией исключается. Представители Евросоюза в тексте соглашения в очередной раз напомнили Киеву, что влияние стран ЕС является определяющим фактором для "обеспечения немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины", поскольку за их счёт сейчас фактически существует эта страна.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Марина Калегина
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