В Евросоюзе предполагают, что документ, который предоставит Украине гарантии безопасности, будет подписан до конца июня. Об этом заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС.

К слову, ещё в мае сообщалось, что Евросоюз подготовил предварительный план соглашения, предоставляющего Киеву гарантии безопасности, согласно которым прямое вовлечение военнослужащих из стран ЕС в противостояние с Россией исключается. Представители Евросоюза в тексте соглашения в очередной раз напомнили Киеву, что влияние стран ЕС является определяющим фактором для "обеспечения немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины", поскольку за их счёт сейчас фактически существует эта страна.