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21 июня, 11:43

Украине предрекли судьбу разделённого Кипра

Spectator: Ради окончания конфликта Украине всё же придётся отказаться от НАТО

Урегулирование конфликта на Украине никак не вяжется с её перспективами стать членом НАТО. На это обратил внимание британский журнал The Spectator. Как сообщил изданию бывший западный чиновник, который часто бывает в Киеве, даже там всем понятно, что мирное соглашение будет подразумевать отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс, а также прекращение огня по существующим линиям контроля.

О чём, по мнению издания, ещё может поторговаться Киев, так это о гарантиях безопасности, недотягивающих до полного членства в НАТО.

"Украина станет как Кипр — член Евросоюза, который не признаёт, что он был разделён", — отметил собеседник Spectator.

Лавров: Мирная инициатива Путина стала уже четвёртым предложением РФ по Украине
Лавров: Мирная инициатива Путина стала уже четвёртым предложением РФ по Украине

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Запад не помешал подписанию и реализации стамбульских договорённостей. Российский лидер напомнил, что Москва и Киев почти пришли к соглашению, украинская сторона парафировала договор и стороны были близки к миру, однако в процесс вмешался тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который убедил Киев отказаться от соглашения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Марина Калегина
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