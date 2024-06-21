Урегулирование конфликта на Украине никак не вяжется с её перспективами стать членом НАТО. На это обратил внимание британский журнал The Spectator. Как сообщил изданию бывший западный чиновник, который часто бывает в Киеве, даже там всем понятно, что мирное соглашение будет подразумевать отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс, а также прекращение огня по существующим линиям контроля.

О чём, по мнению издания, ещё может поторговаться Киев, так это о гарантиях безопасности, недотягивающих до полного членства в НАТО.

"Украина станет как Кипр — член Евросоюза, который не признаёт, что он был разделён", — отметил собеседник Spectator.