Украине предрекли судьбу разделённого Кипра
Spectator: Ради окончания конфликта Украине всё же придётся отказаться от НАТО
Урегулирование конфликта на Украине никак не вяжется с её перспективами стать членом НАТО. На это обратил внимание британский журнал The Spectator. Как сообщил изданию бывший западный чиновник, который часто бывает в Киеве, даже там всем понятно, что мирное соглашение будет подразумевать отказ Украины от вступления в Североатлантический альянс, а также прекращение огня по существующим линиям контроля.
О чём, по мнению издания, ещё может поторговаться Киев, так это о гарантиях безопасности, недотягивающих до полного членства в НАТО.
"Украина станет как Кипр — член Евросоюза, который не признаёт, что он был разделён", — отметил собеседник Spectator.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Запад не помешал подписанию и реализации стамбульских договорённостей. Российский лидер напомнил, что Москва и Киев почти пришли к соглашению, украинская сторона парафировала договор и стороны были близки к миру, однако в процесс вмешался тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который убедил Киев отказаться от соглашения.
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