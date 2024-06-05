Путин заявил, что украинский конфликт можно было закончить ещё два года назад

Конфликт на Украине мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Запад не помешал подписанию и реализации Стамбульских договорённостей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.

Российский лидер напомнил, что Москва и Киев почти пришли к соглашению, украинская сторона парафировала договор, и стороны были близки к миру, если бы Борис Джонсон, будучи премьер-министром Великобритании, не вмешался в этот процесс.

"А зачем было мешать нам подписать этот договор? Могу только предположить, что кому-то хотелось добиться целей, которые они ставили на российском направлении своей внешней политики — именно подвести дело к разрушению России, добиться стратегического поражения", — отметил глава российского государства.