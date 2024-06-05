Путин заявил, что украинский конфликт можно было закончить ещё два года назад
Путин: Запад помешал подписать мирный договор между РФ и Украиной весной 2022-го
Конфликт на Украине мог бы закончиться ещё весной 2022 года, если бы Запад не помешал подписанию и реализации Стамбульских договорённостей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информационных агентств, которая проходит на полях ПМЭФ.
Российский лидер напомнил, что Москва и Киев почти пришли к соглашению, украинская сторона парафировала договор, и стороны были близки к миру, если бы Борис Джонсон, будучи премьер-министром Великобритании, не вмешался в этот процесс.
"А зачем было мешать нам подписать этот договор? Могу только предположить, что кому-то хотелось добиться целей, которые они ставили на российском направлении своей внешней политики — именно подвести дело к разрушению России, добиться стратегического поражения", — отметил глава российского государства.
Ранее Путин заявил, что трагедия на Украине началась с госпереворота в 2014 году и это стало началом войны. Кроме того, российский лидер отметил, что пролившаяся в Донбассе русская кровь — не водичка, чтобы закрывать на это глаза. При этом Путин настаивает: Россия не нападала на Украину, а защищалась.
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