"Смертельный удар": В Польше предрекли гибель европейского фермерства из-за Украины
Евродепутат Миллер: Вступление Украины в ЕС погубит сельское хозяйство Польши
В случае вступления Украины в Евросоюз Варшава не выдержит конкуренции в сфере сельского хозяйства и понесёт катастрофический ущерб. Об этом заявил экс-премьер-министр Польши, евродепутат Лешек Миллер.
"Польское сельское хозяйство получит очень болезненный, даже смертельный удар", — цитирует его агентство Fakt.
По словам политика, происходящее прямо сейчас на границе Польши и Незалежной — настоящее безумие. Он добавил, что с пониманием относится к потребностям украинцев в технике и вооружениях, но сельское хозяйство — совсем другое дело. Поэтому Варшава должна серьёзно задуматься о будущем собственных аграриев, у которых возникнут колоссальные проблемы, если Киев примкнёт к ЕС. Более того, это будут общие проблемы всех фермеров Европы, отметил Миллер.
"Представьте себе, что произойдёт, если Киев вступит в Европейский союз и не будет возможности контролировать и регулировать приток товаров. <…> Потому что никто не сможет конкурировать с их продукцией", — считает евродепутат.
Свои слова он аргументировал масштабами сельхозсферы на Украине. Её называют схожей с сельским хозяйством в Польше, что, как утверждает бывший премьер, в корне неверно. По его словам, средняя площадь польского хозяйства составляет порядка 11 гектаров, тогда как в Незалежной расположены сельскохозяйственные предприятия огромных масштабов. Их размеры могут достигать 600, 700, а то и 800 тысяч гектаров, что сводит к нулю любую возможность конкуренции на рынке. Поэтому, подытожил евродепутат, если Украина планирует вступить в Евросоюз, то Киеву нужно распрощаться с надеждами на получение льгот и уступок.
Напомним, польские фермеры уже продолжительное время выступают против поставок украинского зерна, требуя их ограничить. К примеру, протестующие пилили фуры болгарками, высыпая из них зерно, привезённое с Украины. Тогда мэр Львова заявил, что за этим стоят "пророссийские провокаторы". А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что забастовки, которые начали происходить на территории всей Европы, также дирижируются из России. 16 февраля стало известно о том, что польскими фермерами был заблокирован последний КПП на границе с Незалежной. В результате на пункте пропуска Корчева собралась пробка из тысячи фур, а в пункте Медыка — из 400.
X / @pjasinski