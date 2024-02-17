"Смертельный удар": В Польше предрекли гибель европейского фермерства из-за Украины

В случае вступления Украины в Евросоюз Варшава не выдержит конкуренции в сфере сельского хозяйства и понесёт катастрофический ущерб. Об этом заявил экс-премьер-министр Польши, евродепутат Лешек Миллер.

"Польское сельское хозяйство получит очень болезненный, даже смертельный удар", — цитирует его агентство Fakt.

По словам политика, происходящее прямо сейчас на границе Польши и Незалежной — настоящее безумие. Он добавил, что с пониманием относится к потребностям украинцев в технике и вооружениях, но сельское хозяйство — совсем другое дело. Поэтому Варшава должна серьёзно задуматься о будущем собственных аграриев, у которых возникнут колоссальные проблемы, если Киев примкнёт к ЕС. Более того, это будут общие проблемы всех фермеров Европы, отметил Миллер.

"Представьте себе, что произойдёт, если Киев вступит в Европейский союз и не будет возможности контролировать и регулировать приток товаров. <…> Потому что никто не сможет конкурировать с их продукцией", — считает евродепутат.