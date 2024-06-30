В воскресенье, 30 июня, во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов. Они были назначены после того, как президент страны Эмманюэль Макрон распустил парламент на фоне разгрома его центристского альянса на выборах в Европарламент и победы партии Марин Ле Пен.

Как отмечает газета Financial Times со ссылкой на последние опросы, партия Ле Пен "Национальное объединение" может получить большинство мест в Национальной ассамблее Франции (нижняя палата парламента). Партия Макрона "Возрождение" окажется на третьем месте. Второе место, согласно прогнозам, займёт "Новый народный фронт".