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30 июня, 09:43

Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов

В воскресенье, 30 июня, во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов. Они были назначены после того, как президент страны Эмманюэль Макрон распустил парламент на фоне разгрома его центристского альянса на выборах в Европарламент и победы партии Марин Ле Пен.

Как отмечает газета Financial Times со ссылкой на последние опросы, партия Ле Пен "Национальное объединение" может получить большинство мест в Национальной ассамблее Франции (нижняя палата парламента). Партия Макрона "Возрождение" окажется на третьем месте. Второе место, согласно прогнозам, займёт "Новый народный фронт".

Плану Макрона о досрочных выборах предрекли провал
Плану Макрона о досрочных выборах предрекли провал

Ранее Life.ru сообщал, что партия "Национальное объединение" победила во Франции на недавних выборах в Европарламент, почти в два раза опередив "Ренессанс" ("Возрождение") президента Франции Эмманюэля Макрона. В связи с этим он распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы.

Во Франции обвинили Макрона в ослаблении страны на мировой арене
Во Франции обвинили Макрона в ослаблении страны на мировой арене
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Shutterstock / FOTODOM / Spech

Наталья Исакова
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