Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов
В воскресенье, 30 июня, во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов. Они были назначены после того, как президент страны Эмманюэль Макрон распустил парламент на фоне разгрома его центристского альянса на выборах в Европарламент и победы партии Марин Ле Пен.
Как отмечает газета Financial Times со ссылкой на последние опросы, партия Ле Пен "Национальное объединение" может получить большинство мест в Национальной ассамблее Франции (нижняя палата парламента). Партия Макрона "Возрождение" окажется на третьем месте. Второе место, согласно прогнозам, займёт "Новый народный фронт".
Ранее Life.ru сообщал, что партия "Национальное объединение" победила во Франции на недавних выборах в Европарламент, почти в два раза опередив "Ренессанс" ("Возрождение") президента Франции Эмманюэля Макрона. В связи с этим он распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы.
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