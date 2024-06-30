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Регион
30 июня, 04:35

Плану Макрона о досрочных выборах предрекли провал

Sky News: План Макрона с досрочными выборами потерпит поражение

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / Teresa Suarez

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / Teresa Suarez

План президента Франции Эмманюэля Макрона, связанный с досрочными выборами, потерпит поражение, сообщил европейский корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс.

По его словам, политика Пятой республики пребывает в смятении на фоне решения лидера назначить досрочные парламентские выборы. Причём сделал это Макрон после проигрыша его партии на выборах в Европарламент.

"Его (Макрона. — Прим. Life.ru) логика заключалась в том, что нация <…> каким-то образом образумится и отвернётся от радикальной политики в целом и от "Национального объединения" в частности. И очевидно, что, руководствуясь своей непоколебимой верой в себя, он ошибся", — подчеркнул Парсонс.

По данным телеканала, общественный опрос перед выборами определил, что на первом месте находится партия "Национальное объединение", на втором — альянс левых, а на третьем — коалиция президента. Телеканал подчеркнул, что Макрона считают "президентом для богатых". Его обвиняют в продвижении себя вместо страны, а страна сыта им по горло, обратили внимание на телеканале.

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Напомним, партия "Национальное объединение" победила во Франции на недавних выборах в Европарламент, почти в два раза опередив "Ренессанс" ("Возрождение") Макрона. В связи с этим президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы, которые пройдут 30 июня.

Анатолий Симоненко
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