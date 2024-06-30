Плану Макрона о досрочных выборах предрекли провал

План президента Франции Эмманюэля Макрона, связанный с досрочными выборами, потерпит поражение, сообщил европейский корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс.

По его словам, политика Пятой республики пребывает в смятении на фоне решения лидера назначить досрочные парламентские выборы. Причём сделал это Макрон после проигрыша его партии на выборах в Европарламент.

"Его (Макрона. — Прим. Life.ru) логика заключалась в том, что нация <…> каким-то образом образумится и отвернётся от радикальной политики в целом и от "Национального объединения" в частности. И очевидно, что, руководствуясь своей непоколебимой верой в себя, он ошибся", — подчеркнул Парсонс.

По данным телеканала, общественный опрос перед выборами определил, что на первом месте находится партия "Национальное объединение", на втором — альянс левых, а на третьем — коалиция президента. Телеканал подчеркнул, что Макрона считают "президентом для богатых". Его обвиняют в продвижении себя вместо страны, а страна сыта им по горло, обратили внимание на телеканале.