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Регион
29 июня, 12:14

Во Франции обвинили Макрона в ослаблении страны на мировой арене

AP: Решение Макрона о досрочных выборах ослабило Францию на мировой арене

Принятое решение о проведении досрочных выборов подорвало авторитет президента Франции Эмманюэля Макрона как внутри страны, так и за её пределами. Результаты предвыборных опросов указывают на вероятную победу крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте. Об этом заявила заместитель директора по исследованиям страны Лиза Тома-Дарбуа, передаёт Associated Press.

"[Это решение Макрона] вызвало определённый страх у наших европейских и международных партнёров. Мы видим, что только с точки зрения процентных ставок на финансовых рынках наш авторитет несколько снизился", — заявила она в парижском аналитическом центре Institut Montaigne.

По её словам, решение Макрона о немедленном проведении выборов уже подорвало позиции Франции в Европе. Она также отметила, что победа партии "Национальное объединение" в парламенте не даст позитивных перспектив для французского имиджа в будущем.

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Напомним, партия "Национальное объединение" победила во Франции на недавних выборах в Европарламент, почти в два раза опередив "Ренессанс" ("Возрождение") Макрона. В связи с этим президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы, которые пройдут 30 июня.

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ТАСС / OLIVIER MATTHYS

Александра Мышляева
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