Во Франции обвинили Макрона в ослаблении страны на мировой арене
AP: Решение Макрона о досрочных выборах ослабило Францию на мировой арене
Принятое решение о проведении досрочных выборов подорвало авторитет президента Франции Эмманюэля Макрона как внутри страны, так и за её пределами. Результаты предвыборных опросов указывают на вероятную победу крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте. Об этом заявила заместитель директора по исследованиям страны Лиза Тома-Дарбуа, передаёт Associated Press.
"[Это решение Макрона] вызвало определённый страх у наших европейских и международных партнёров. Мы видим, что только с точки зрения процентных ставок на финансовых рынках наш авторитет несколько снизился", — заявила она в парижском аналитическом центре Institut Montaigne.
По её словам, решение Макрона о немедленном проведении выборов уже подорвало позиции Франции в Европе. Она также отметила, что победа партии "Национальное объединение" в парламенте не даст позитивных перспектив для французского имиджа в будущем.
Напомним, партия "Национальное объединение" победила во Франции на недавних выборах в Европарламент, почти в два раза опередив "Ренессанс" ("Возрождение") Макрона. В связи с этим президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы, которые пройдут 30 июня.
ТАСС / OLIVIER MATTHYS