Во Франции обвинили Макрона в ослаблении страны на мировой арене

Принятое решение о проведении досрочных выборов подорвало авторитет президента Франции Эмманюэля Макрона как внутри страны, так и за её пределами. Результаты предвыборных опросов указывают на вероятную победу крайне правой партии "Национальное объединение" в парламенте. Об этом заявила заместитель директора по исследованиям страны Лиза Тома-Дарбуа, передаёт Associated Press.

"[Это решение Макрона] вызвало определённый страх у наших европейских и международных партнёров. Мы видим, что только с точки зрения процентных ставок на финансовых рынках наш авторитет несколько снизился", — заявила она в парижском аналитическом центре Institut Montaigne.

По её словам, решение Макрона о немедленном проведении выборов уже подорвало позиции Франции в Европе. Она также отметила, что победа партии "Национальное объединение" в парламенте не даст позитивных перспектив для французского имиджа в будущем.