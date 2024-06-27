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Ле Пен нашла способ помешать Макрону отправить французскую армию на Украину

Ле Пен заявила, что Макрон не отправит войска на Украину после смены премьера

27 июня, 13:26
Марин Ле Пен. Обложка © ТАСС / ЕРА

Марин Ле Пен. Обложка © ТАСС / ЕРА

Если во Франции произойдёт смена премьер-министра, то президент страны Эмманюэль Макрон не сможет реализовать свой план по отправке военных на Украину. Об этом сказала глава парламентской фракции "Национального объединения" Марин Ле Пен в интервью изданию Le Telegramme.

"Титул верховного главнокомандующего, которым наделён президент Франции, является почётным, потому что именно премьер-министр страны распоряжается кошельком", — поделилась она.

Ле Пен напомнила, что в случае победы оппозиционных сил на парламентских выборах Макрону придётся утвердить премьером страны лидера победившей партии. Президент Франции хотя и выполняет роль главнокомандующего, но решения по армии и вооружению принимаются не им.

Макрон обещал испуганным французам не вводить войска на Украину "завтра"
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Напомним, партия "Национальное объединение" победила во Франции на недавних выборах в Европарламент, почти в два раза опередив "Ренессанс" ("Возрождение") Макрона. В связи с этим президент распустил Национальное собрание и назначил досрочные парламентские выборы, которые пройдут 30 июня. Марин Ле Пен, дочь основателя "Национального объединения", а также бывший лидер партии и действующий глава парламентской фракции, прочит Жордана Барделлу на пост премьер-министра в случае победы на предстоящих выборах. Политик уже выступил за поставки боеприпасов Украине, но против отправки войск республики на Украину.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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