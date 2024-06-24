Макрон обещал испуганным французам не вводить войска на Украину "завтра"
Макрон: Французских военных не отправят на Украину в ближайшее время
Французских военных не будут отправлять на Украину в ближайшее время. С таким заявлением в понедельник, 24 июня, выступил лидер Пятой республики Эмманюэль Макрон.
"Я не думаю, что на нашу землю придёт война, хочу вас успокоить. [Не думаю,] что мы завтра отправимся воевать на украинской земле", — отметил он в подкасте Generation Do It Yourself.
Как подчеркнул Макрон, развитие событий в Незалежной важно для "нашей безопасности". Президент Франции добавил, что разделяет страх граждан на этот счёт.
Как сообщал Life.ru, именно Макрон первым допустил возможность отправки военных Запада в зону конфликта РФ и Украины. Согласно его задумке, в коалицию инструкторов войдут сотни специалистов из Литвы, Эстонии, Британии, Германии и других стран Европы. Работу зарубежных военных в Незалежной одобрили в Киеве. А в Службе внешней разведки (СВР) подчеркнули: во Франции в курсе, чем обернётся отправка войск на Украину.
Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei