Макрон обещал испуганным французам не вводить войска на Украину "завтра"

Французских военных не будут отправлять на Украину в ближайшее время. С таким заявлением в понедельник, 24 июня, выступил лидер Пятой республики Эмманюэль Макрон.

"Я не думаю, что на нашу землю придёт война, хочу вас успокоить. [Не думаю,] что мы завтра отправимся воевать на украинской земле", — отметил он в подкасте Generation Do It Yourself.