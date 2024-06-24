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Регион
24 июня, 18:54

Макрон обещал испуганным французам не вводить войска на Украину "завтра"

Макрон: Французских военных не отправят на Украину в ближайшее время

Французских военных не будут отправлять на Украину в ближайшее время. С таким заявлением в понедельник, 24 июня, выступил лидер Пятой республики Эмманюэль Макрон.

"Я не думаю, что на нашу землю придёт война, хочу вас успокоить. [Не думаю,] что мы завтра отправимся воевать на украинской земле", — отметил он в подкасте Generation Do It Yourself.

Как подчеркнул Макрон, развитие событий в Незалежной важно для "нашей безопасности". Президент Франции добавил, что разделяет страх граждан на этот счёт.

"Макрон пересёк красные линии": Возможный будущий премьер Франции выступил против отправки войск на Украину
"Макрон пересёк красные линии": Возможный будущий премьер Франции выступил против отправки войск на Украину

Как сообщал Life.ru, именно Макрон первым допустил возможность отправки военных Запада в зону конфликта РФ и Украины. Согласно его задумке, в коалицию инструкторов войдут сотни специалистов из Литвы, Эстонии, Британии, Германии и других стран Европы. Работу зарубежных военных в Незалежной одобрили в Киеве. А в Службе внешней разведки (СВР) подчеркнули: во Франции в курсе, чем обернётся отправка войск на Украину.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dragos Asaftei

Никита Осипов
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