Новая помощь ВСУ: СМИ узнали о наполеоновских планах Макрона

Президент Франции Эмманюэль Макрон старается создать в Европе коалицию из военных инструкторов, которые будут направлены на Украину. Политик рассчитывает набрать несколько сотен военных экспертов в странах Евросоюза, которые займутся обучением бойцов ВСУ сапёрному делу, сообщает Le Monde.

В материале говорится, что отправка европейских военных специалистов может произойти совсем скоро, уже в течение нескольких недель, а то и дней. Есть версия, что отмашку могут дать в день празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии в годы Великой Отечественной войны, когда во Францию приедет Владимир Зеленский.