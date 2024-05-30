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30 мая, 13:32

Новая помощь ВСУ: СМИ узнали о наполеоновских планах Макрона

Le Monde: Макрон хочет собрать в Европе коалицию инструкторов для Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон старается создать в Европе коалицию из военных инструкторов, которые будут направлены на Украину. Политик рассчитывает набрать несколько сотен военных экспертов в странах Евросоюза, которые займутся обучением бойцов ВСУ сапёрному делу, сообщает Le Monde.

В материале говорится, что отправка европейских военных специалистов может произойти совсем скоро, уже в течение нескольких недель, а то и дней. Есть версия, что отмашку могут дать в день празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии в годы Великой Отечественной войны, когда во Францию приедет Владимир Зеленский.

В коалицию, предположительно, войдут литовские, эстонские, британские и, само собою, французские военнослужащие. Издание пишет, что специалисты обучат обезвреживанию минных полей и ведению наземного боя по меньшей мере 52 тысячи бойцов ВСУ. При этом логистика отправки инструкторов уже сейчас выглядит очень сложным делом, так как большинство из них находится в Польше, Германии и Великобритании.

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Напомним, на днях главком ВСУ Александр Сырский официально одобрил пребывание французских инструкторов в украинских учебных центрах, подписав необходимые для этого бумаги. После этого в СМИ появились сообщения, что военное ведомство страны пока что только прорабатывает процедуру отправки специалистов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Юрий Лысенко
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