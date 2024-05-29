Более 100 наёмников НАТО уничтожены ударом "Кинжала" по полигону ВСУ подо Львовом ВХ: РФ разнесла полигон с инструкторами НАТО у Львова, более 100 из них убиты 29 мая, 09:11 13066 13066 ВС России ударили по полигону с западными инструкторами подо Львовом. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия России выпустила ракеты по Яворовскому полигону ВСУ во Львовской области, где проходили тренировки украинских солдат совместно с инструкторами НАТО. Об этом сообщает телеграм-канал "Военная хроника".

По предварительной информации, уничтоженными могут быть более сотни иностранных наёмников. Они обучали бойцов ВСУ тактике, военной инженерии, медицине и управлению боевой техникой. Удар российским "Кинжалом" был нанесён почти сразу после сообщений о переброске на Яворовский полигон французских военных, пишут инсайдеры. Согласно сведениям военкоров, российские войска также поразили аналогичные объекты в Дублянах и Дрогобыче во Львовской области.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по Снигирёвке в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева. Там постоянно проходят эшелоны ВСУ с техникой и боеприпасами, под удар попал и личный состав противника.

Авторы Татьяна Миссуми