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Более 100 наёмников НАТО уничтожены ударом "Кинжала" по полигону ВСУ подо Львовом

ВХ: РФ разнесла полигон с инструкторами НАТО у Львова, более 100 из них убиты

29 мая, 09:11
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ВС России ударили по полигону с западными инструкторами подо Львовом. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС России ударили по полигону с западными инструкторами подо Львовом. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Армия России выпустила ракеты по Яворовскому полигону ВСУ во Львовской области, где проходили тренировки украинских солдат совместно с инструкторами НАТО. Об этом сообщает телеграм-канал "Военная хроника".

По предварительной информации, уничтоженными могут быть более сотни иностранных наёмников. Они обучали бойцов ВСУ тактике, военной инженерии, медицине и управлению боевой техникой. Удар российским "Кинжалом" был нанесён почти сразу после сообщений о переброске на Яворовский полигон французских военных, пишут инсайдеры. Согласно сведениям военкоров, российские войска также поразили аналогичные объекты в Дублянах и Дрогобыче во Львовской области.

Армия России разнесла в щепки арсенал воинской части, где разбили лагерь легионеры ВСУ
Армия России разнесла в щепки арсенал воинской части, где разбили лагерь легионеры ВСУ

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по Снигирёвке в части Херсонской области, находящейся под контролем Киева. Там постоянно проходят эшелоны ВСУ с техникой и боеприпасами, под удар попал и личный состав противника.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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