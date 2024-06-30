В Ницце наблюдатель подрался с председателем избирательного участка на выборах

На юге Франции произошла драка между наблюдателем и председателем избирательного участка перед открытием голосования в первом туре парламентских выборов. Об этом сообщил мэр французского города Ницца Кристиан Эстрози.

"Я самым решительным образом осуждаю физическое нападение на председателя избирательного участка в школе Бомет со стороны назначенного [лидером партии "Республиканцы" Эриком] Сьотти наблюдателя, который пытался помешать открытию избирательного участка, а затем ударил председателя", — написал мэр французского города в соцсети X.

По информации газеты Nice-Matin, наблюдатель пытался оспорить состав избирательной комиссии на участке № 16 в школе Бомет в западной части города. Также он выступал против открытия участка. Полиция задержала зачинщика перепалки.

Лидер партии "Республиканцы" Эрик Сьотти выразил поддержку главе избирательного участка, осудив насилие со стороны наблюдателя. Политик назвал его действия "явно неуместными" и отметил, что нарушителя порядка исключили из делегации.

Тем временем уровень явки в первом туре досрочных выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) Франции составил 25,9% по состоянию на 12:00 (13:00 по московскому времени). Как передаёт МВД страны, это рекордная явка.

Итоги первого тура голосования будут подведены в 21:00 по московскому времени. Гражданам Франции в двух турах, 30 июня и 7 июля, предстоит выбрать 577 депутатов, которые будут представлять их интересы в парламенте страны.