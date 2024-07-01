Недовольные результатами выборов французы вышли на улицы и разносят всё на своём пути

Во Франции тысячи людей вышли на улицы крупных городов после досрочных выборов в парламент республики. Судя по всему, они недовольны тем, что на голосовании побеждает партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Беспорядки во Франции. Видео © Х / The National Independent

На опубликованных в Сети видеозаписях видно, как жгут покрышки и автомобили. Также где-то слышны звуки выстрелов. Сообщается, что наиболее многочисленные акции проходят сейчас в Париже, Нанте и Лионе.