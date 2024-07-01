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Регион
30 июня, 22:36

Недовольные результатами выборов французы вышли на улицы и разносят всё на своём пути

Во Франции начались беспорядки после досрочных парламентских выборов

Во Франции тысячи людей вышли на улицы крупных городов после досрочных выборов в парламент республики. Судя по всему, они недовольны тем, что на голосовании побеждает партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Беспорядки во Франции. Видео © Х / The National Independent

На опубликованных в Сети видеозаписях видно, как жгут покрышки и автомобили. Также где-то слышны звуки выстрелов. Сообщается, что наиболее многочисленные акции проходят сейчас в Париже, Нанте и Лионе.

Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов
Во Франции стартовал первый тур внеочередных парламентских выборов

Напомним, что МВД Франции ранее опубликовало предварительные итоги первого тура парламентских выборов. Согласно этим данным, оппозиционная партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидировала, а партия президента страны Эмманюэля Макрона находилась на третьем месте.

Обложка ©

Х / The National Independent

Алексей Соловьёв
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