Недовольные результатами выборов французы вышли на улицы и разносят всё на своём пути
Во Франции начались беспорядки после досрочных парламентских выборов
Во Франции тысячи людей вышли на улицы крупных городов после досрочных выборов в парламент республики. Судя по всему, они недовольны тем, что на голосовании побеждает партия "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Беспорядки во Франции. Видео © Х / The National Independent
На опубликованных в Сети видеозаписях видно, как жгут покрышки и автомобили. Также где-то слышны звуки выстрелов. Сообщается, что наиболее многочисленные акции проходят сейчас в Париже, Нанте и Лионе.
Напомним, что МВД Франции ранее опубликовало предварительные итоги первого тура парламентских выборов. Согласно этим данным, оппозиционная партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" лидировала, а партия президента страны Эмманюэля Макрона находилась на третьем месте.