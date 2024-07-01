Жена Макрона опозорилась при голосовании на выборах
Жена Макрона Брижит попала в неловкую ситуацию во время голосования на выборах
Президент Эмманюэль Макрон со своей супругой Брижит. Обложка © Flickr / Présidence de la République France
Жена французского президента Эмманюэля Макрона Брижит оконфузилась во время голосования на парламентских выборах страны. Как следует из трансляции на канале BFMTV, она попыталась поставить подпись в списке избирателей до того, как бросила в урну бюллетень.
По данным канала, чета принимала участие в этом мероприятии в городе Ле-Туке. Сначала проголосовал сам глава Пятой республики. Он сделал всё, как и положено по правилам, — опустил бюллетень в урну, а затем расписался в списке под своим именем.
А вот его супруга попала в неловкую ситуацию. Судя по обнародованным кадрам, она решила сразу подойти к списку избирателей, не бросив бюллетень в урну, однако жену президента остановили работники участка, после чего она вернулась к урне и уже после этого расписалась.
Напомним, что МВД Франции уже обнародовало предварительные итоги голосования. Согласно предоставленным сведениям, оппозиционная партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" выигрывает первый тур парламентских выборов, а партия президента страны Эмманюэля Макрона оказалась на третьем месте.