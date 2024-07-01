Жена Макрона опозорилась при голосовании на выборах

Жена французского президента Эмманюэля Макрона Брижит оконфузилась во время голосования на парламентских выборах страны. Как следует из трансляции на канале BFMTV, она попыталась поставить подпись в списке избирателей до того, как бросила в урну бюллетень.

По данным канала, чета принимала участие в этом мероприятии в городе Ле-Туке. Сначала проголосовал сам глава Пятой республики. Он сделал всё, как и положено по правилам, — опустил бюллетень в урну, а затем расписался в списке под своим именем.

А вот его супруга попала в неловкую ситуацию. Судя по обнародованным кадрам, она решила сразу подойти к списку избирателей, не бросив бюллетень в урну, однако жену президента остановили работники участка, после чего она вернулась к урне и уже после этого расписалась.