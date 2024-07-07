Лидер поменялся: Стали известны первые итоги второго тура парламентских выборов во Франции

Уже известны предварительные итоги. Согласно данным телеканала BFMTV, ни одна из партий не набирает достаточного числа голосов для абсолютного большинства. Так, левый альянс "Новый народный фронт" получит от 175 до 205 мест в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции), а коалиция президента страны Эмманюэля Макрона— от 150 до 175. Правой партии "Национальное объединение", победившей в первом туре, достанется от 115 до 150 мандатов.