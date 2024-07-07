Лидер поменялся: Стали известны первые итоги второго тура парламентских выборов во Франции
BFMTV: Альянс левых лидирует на выборах во Франции, партия Ле Пен идёт третьей
Во Франции завершилось голосование во втором туре досрочных парламентских выборов. Избирательные участки закрылись в 20:00 (21:00 мск).
Уже известны предварительные итоги. Согласно данным телеканала BFMTV, ни одна из партий не набирает достаточного числа голосов для абсолютного большинства. Так, левый альянс "Новый народный фронт" получит от 175 до 205 мест в Национальном собрании (нижней палате парламента Франции), а коалиция президента страны Эмманюэля Макрона— от 150 до 175. Правой партии "Национальное объединение", победившей в первом туре, достанется от 115 до 150 мандатов.
Как сообщал Life.ru, во Франции 7 июля стартовал второй тур выборов в Национальное собрание — Нижнюю палату Парламента республики. Они проводятся досрочно после того, как президент Эмманюэль Макрон распустил Нацсобрание по итогам выборов в Европарламент. Напомним, в первом туре голосования победила правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". За ней шёл левый блок "Новый народный фронт". На третьем месте была коалиция сторонников президента Макрона.
ТАСС / AP