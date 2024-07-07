Во Франции стартовал второй тур парламентских выборов
Избирательный участок во Франции. Обложка © ТАСС / Zuma
Во Франции стартовал второй тур парламентских выборов, избирательные участки в европейской части страны будут работать с 06:00 до 18:00, а в крупных городах — до 20:00 в зависимости от числа желающих проголосовать.
В результате определится, станет ли оппозиционное "Национальное объединение" Марин Ле Пен правящей партией, а лидер политсилы Жордан Барделла — премьер-министром. Ожидается, что первые официальные результаты будут опубликованы после закрытия участков.
Напомним, "Национальное объединение" одержало победу в первом туре парламентских выборов во Франции. Партия набрала 33,15% голосов. Коалиция президента Эмманюэля Макрона оказалась лишь на третьем месте с 20,04%. Между тем Жордан Барделла заявил о желании стать премьер-министром и пообещал работать для всех французов. А Марин Ле Пен успела обвинить главу государства в попытке организовать "административный переворот". На фоне успеха правой оппозиции более 200 кандидатов – соратников Макрона снялись с выборов в пользу более сильных конкурентов, чтобы помешать "Национальному объединению" победить во втором туре.