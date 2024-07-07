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7 июля, 07:28

Во Франции стартовал второй тур парламентских выборов

Избирательный участок во Франции. Обложка © ТАСС / Zuma

Избирательный участок во Франции. Обложка © ТАСС / Zuma

Во Франции стартовал второй тур парламентских выборов, избирательные участки в европейской части страны будут работать с 06:00 до 18:00, а в крупных городах — до 20:00 в зависимости от числа желающих проголосовать.

В результате определится, станет ли оппозиционное "Национальное объединение" Марин Ле Пен правящей партией, а лидер политсилы Жордан Барделла — премьер-министром. Ожидается, что первые официальные результаты будут опубликованы после закрытия участков.

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Напомним, "Национальное объединение" одержало победу в первом туре парламентских выборов во Франции. Партия набрала 33,15% голосов. Коалиция президента Эмманюэля Макрона оказалась лишь на третьем месте с 20,04%. Между тем Жордан Барделла заявил о желании стать премьер-министром и пообещал работать для всех французов. А Марин Ле Пен успела обвинить главу государства в попытке организовать "административный переворот". На фоне успеха правой оппозиции более 200 кандидатов – соратников Макрона снялись с выборов в пользу более сильных конкурентов, чтобы помешать "Национальному объединению" победить во втором туре.

Матвей Константинов
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