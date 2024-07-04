Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 02:54

Французскую женщину-политика избили на улице перед выборами

Неизвестные напали на официального представителя кабмина Франции Приску Тевено

Приска Тевено (в центре) со сторонниками на предвыборной акции незадолго до нападения. Обложка © X / Prisca THEVENOT

Приска Тевено (в центре) со сторонниками на предвыборной акции незадолго до нападения. Обложка © X / Prisca THEVENOT

Группа неизвестных атаковала официального представителя Правительства Франции Приску Тевено в департаменте О-де-Сен. В момент нападения она вместе с однопартийцами расклеивала плакаты "Возрождения", приуроченные ко второму туру парламентских выборов. Об этом в соцсетях написал премьер-министр страны Габриэль Атталь.

"Сегодня вечером кандидат Приска Тевено и члены её предвыборной команды подверглись нападению со стороны четырёх человек в Медоне, когда они расклеивали предвыборные плакаты", — гласит публикация.

По данным газеты Parisien, сопровождающий официального представителя заместитель Виржини Ланло и ещё один активист были избиты самокатом. Они госпитализированы. Нападавшие задержаны полицией, причины их действий выясняются.

В Германии мужчина напал с ножом на полицейских и был убит ответным огнём
В Германии мужчина напал с ножом на полицейских и был убит ответным огнём

Схожий случай недавно приключился с членом немецкой партии "Альтернатива для Германии" Штефаном Хрди. Демонстранты атаковали 67-летнего политика, но тот не растерялся и укусил одного из обидчиков в ногу.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Франция
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров