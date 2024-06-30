В ФРГ протестующие напали на политика, но тот не растерялся и укусил за ногу одного из демонстрантов

В первый день съезда правой партии "Альтернатива для Германии" в Эссене протестующие напали на политика из АдГ Штефана Хрди. Тот не растерялся и, пытаясь защититься, сильно укусил одного из демонстрантов за ногу.

В Эссене политик из АдГ Штефан Хрди укусил одного из напавших на него демонстрантов. Видео © YouTube / Bild

На видео, которое показала немецкая газета Bild, 67-летний Хрди выходит из авто, так как манифестанты перегородили ему дорогу. Политик собирается обойти собравшихся, однако в какой-то момент его валят на землю и происходит потасовка. Когда всех разнимают, в объектив камеры попадает укус в районе икроножной мышцы, оставленный членом АдГ одному из протестующих.

"Кто-то ударил меня ногой сзади по икре, я упал, а затем на меня навалились три или четыре человека. Мужчина, чью ногу я тогда укусил в целях самообороны, ранее ударил меня ногой по лицу. Потом приехала полиция и освободила меня", — приводит издание слова политика.