В Париже толпы митингующих вышли против правой партии "Национальное объединение"

В Париже снова начались беспорядки. На этот раз толпы вышли на улицы против правой партии "Национальное объединение". Силовики применяют слезоточивый газ, протестующие бросаются камнями в сотрудников полиции. Сообщается, что по всей Франции в протестной акции могут принять участие 350 тысяч человек. Под особую охрану взяли Париж, Бордо, Лион, Тулузу, Нант — туда согнали более 20 тысяч правоохранителей.