В Париже толпы митингующих вышли против правой партии "Национальное объединение"
В Париже снова начались беспорядки. На этот раз толпы вышли на улицы против правой партии "Национальное объединение". Силовики применяют слезоточивый газ, протестующие бросаются камнями в сотрудников полиции. Сообщается, что по всей Франции в протестной акции могут принять участие 350 тысяч человек. Под особую охрану взяли Париж, Бордо, Лион, Тулузу, Нант — туда согнали более 20 тысяч правоохранителей.
Митинги в Париже. Видео © X / AmauryBrelet / F_Desouche
Напомним, ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон задумывается об отставке после фиаско на выборах. Его партия "Ренессанс" потерпела поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате Макрон распустил Национальное собрание и объявил даты голосования на досрочных парламентских выборах: первый тур начнётся 30 июня, второй — 7 июля. После этого ведущие профсоюзы страны призвали к митингам.
X / AmauryBrelet