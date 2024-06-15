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15 июня, 17:58

В Париже толпы митингующих вышли против правой партии "Национальное объединение"

В Париже снова начались беспорядки. На этот раз толпы вышли на улицы против правой партии "Национальное объединение". Силовики применяют слезоточивый газ, протестующие бросаются камнями в сотрудников полиции. Сообщается, что по всей Франции в протестной акции могут принять участие 350 тысяч человек. Под особую охрану взяли Париж, Бордо, Лион, Тулузу, Нант — туда согнали более 20 тысяч правоохранителей.

Митинги в Париже. Видео © X / AmauryBrelet / F_Desouche

Французские жандармы пожаловались на избиение во время митинга
Французские жандармы пожаловались на избиение во время митинга

Напомним, ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон задумывается об отставке после фиаско на выборах. Его партия "Ренессанс" потерпела поражение на выборах в Европарламент, набрав вдвое меньше голосов (15,4 против 32%), чем оппозиция. В результате Макрон распустил Национальное собрание и объявил даты голосования на досрочных парламентских выборах: первый тур начнётся 30 июня, второй — 7 июля. После этого ведущие профсоюзы страны призвали к митингам.

Обложка ©

X / AmauryBrelet

Александра Мышляева
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