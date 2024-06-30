Выступление британского политика сорвалось из-за плаката с Путиным

В Великобритании, в Уолтон-он-Нейзе в Эссексе, во время выступления лидера правой популистской партии Reform UK Найджела Фараджа над ним неожиданно с потолка на дистанционно управляемой платформе спустился плакат с изображением российского президента Владимира Путина, на котором было написано "Я люблю Найджела". Как передаёт The Independent, на фото российский лидер улыбается и показывает одобрительно большой палец.

Лидер правой популистской партии Reform UK Найджел Фарадж прервал выступление, когда над ним появился портрет президента России Владимира Путина. Видео © X / ByDonkeys

Фарадж тут же прекратил выступление и спросил, кто разместил плакат за спиной, пошутил, что нужно уволить кого-то из сотрудников его центра. Как выяснилось, ответственность за произошедшее взяли на себя активисты движения Led By Donkeys ("Ведомые ослами"), представители которого выступали против Brexit — выхода Великобритании из Европейского союза.

Кстати, когда плакат появился над спиной политика тот заявил, что Путин — это мировой лидер, которым он восхищается. Также Фарадж заявил, что Россия начала СВО на Украине по вине Запада.