В Германии мужчина напал с ножом на полицейских и был убит ответным огнём
Bild: В Германии полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину
В немецком городе Лауф-ан-дер-Пегниц в Баварии мужчина напал на полицейских с ножом и был убит ответным огнём. Об этом сообщает газета Bild.
По информации издания, мужчина иранского происхождения стал оскорблять правоохранителей у здания вокзала, в ответ они применили перцовый баллончик. Сразу же после этого нарушитель общественного порядка кинулся с ножом на полицейских и был ранен ответным огнём. Спасти его не удалось.
Ранее в Нью-Йорке полицейский застрелил 13-летнего подростка с муляжом пистолета. Правоохранители остановили двух молодых людей, но один попытался убежать и показал предмет, похожий на оружие. Они догнали его и, повалив на землю, начали бить руками. В ходе борьбы школьник получил пулю и скончался в больнице.
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