Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 20:30

В Германии мужчина напал с ножом на полицейских и был убит ответным огнём

Bild: В Германии полицейские застрелили напавшего на них с ножом мужчину

В немецком городе Лауф-ан-дер-Пегниц в Баварии мужчина напал на полицейских с ножом и был убит ответным огнём. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, мужчина иранского происхождения стал оскорблять правоохранителей у здания вокзала, в ответ они применили перцовый баллончик. Сразу же после этого нарушитель общественного порядка кинулся с ножом на полицейских и был ранен ответным огнём. Спасти его не удалось.

На Украине застрелили блогерш Веру Пантеру и Бандеровку, которые смеялись над россиянами
На Украине застрелили блогерш Веру Пантеру и Бандеровку, которые смеялись над россиянами

Ранее в Нью-Йорке полицейский застрелил 13-летнего подростка с муляжом пистолета. Правоохранители остановили двух молодых людей, но один попытался убежать и показал предмет, похожий на оружие. Они догнали его и, повалив на землю, начали бить руками. В ходе борьбы школьник получил пулю и скончался в больнице.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Pradeep Thomas Thundiyil

Оксана Попова
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров