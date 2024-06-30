В Германии мужчина напал с ножом на полицейских и был убит ответным огнём

В немецком городе Лауф-ан-дер-Пегниц в Баварии мужчина напал на полицейских с ножом и был убит ответным огнём. Об этом сообщает газета Bild.

По информации издания, мужчина иранского происхождения стал оскорблять правоохранителей у здания вокзала, в ответ они применили перцовый баллончик. Сразу же после этого нарушитель общественного порядка кинулся с ножом на полицейских и был ранен ответным огнём. Спасти его не удалось.