На Украине застрелили блогерш Веру Пантеру и Бандеровку, которые смеялись над россиянами

В украинской Виннице убиты две стримерши, которые "смеялись над россиянами". Преступником оказался муж одной из девушек. Сам он после преступления покончил с собой. Об инциденте сообщает издание "Телеграф".

В четверг, 13 июня, 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил её 19-летнюю подругу, которая скончалась в больнице. По данным полиции, конфликт произошёл на почве личных отношений. Сам убийца покончил с собой на берегу реки.

Убитые в Виннице блогерши. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

В Сети пишут, что убитые — это блогерши с никами Вера Пантера и Бандеровка. Девушки вели стримы, в которых высмеивали россиян. В СМИ пока не могут подтвердить, правдива ли информация о личностях погибших.