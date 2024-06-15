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15 июня, 05:17
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На Украине застрелили блогерш Веру Пантеру и Бандеровку, которые смеялись над россиянами

"Телеграф": В Виннице застрелены две блогерши, высмеивавшие россиян

В украинской Виннице убиты две стримерши, которые "смеялись над россиянами". Преступником оказался муж одной из девушек. Сам он после преступления покончил с собой. Об инциденте сообщает издание "Телеграф".

В четверг, 13 июня, 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил её 19-летнюю подругу, которая скончалась в больнице. По данным полиции, конфликт произошёл на почве личных отношений. Сам убийца покончил с собой на берегу реки.

Убитые в Виннице блогерши. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Убитые в Виннице блогерши. Фото © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

В Сети пишут, что убитые — это блогерши с никами Вера Пантера и Бандеровка. Девушки вели стримы, в которых высмеивали россиян. В СМИ пока не могут подтвердить, правдива ли информация о личностях погибших.

Блогерша с Украины пожаловалась, что мужчины предлагают ей безопасность в обмен на секс
Блогерша с Украины пожаловалась, что мужчины предлагают ей безопасность в обмен на секс

А ранее Life.ru рассказывал, как Служба безопасности Украины (СБУ) выдворила с Украины 23-летнюю блогершу из России Алину Маслову, которая приехала на курорт Драгобрат в Карпатах. Не произвело должного впечатления на сотрудников украинского ведомства даже признание блогерши о финансировании ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DmyTo

Александра Вишнякова
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