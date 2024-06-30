В Нью-Йорке полицейский застрелил 13-летнего подростка с муляжом пистолета

В Нью-Йорке 13-летний школьник Ньяха Мвей направил муляж пистолета на сотрудника полиции, в ответ тот выстрелил в подростка. Об инциденте сообщило агентство Associated Press (AP).

Трагедия случилась вечером 28 июня. Тогда полицейские остановили двух молодых людей, но один попытался убежать и показал предмет, похожий на оружие. Правоохранители догнали его и, повалив на землю, начали бить руками. В ходе борьбы школьник получил пулю и скончался в больнице.

Известно, что на месте задержания был обнаружен муляж пневматического пистолета Glock 17 Gen 5 со съёмным магазином. Сейчас уточняются причины остановки подростков и попытки побега школьника.