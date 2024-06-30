Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 июня, 08:10

В Нью-Йорке полицейский застрелил 13-летнего подростка с муляжом пистолета

В Нью-Йорке 13-летний школьник Ньяха Мвей направил муляж пистолета на сотрудника полиции, в ответ тот выстрелил в подростка. Об инциденте сообщило агентство Associated Press (AP).

Трагедия случилась вечером 28 июня. Тогда полицейские остановили двух молодых людей, но один попытался убежать и показал предмет, похожий на оружие. Правоохранители догнали его и, повалив на землю, начали бить руками. В ходе борьбы школьник получил пулю и скончался в больнице.

Известно, что на месте задержания был обнаружен муляж пневматического пистолета Glock 17 Gen 5 со съёмным магазином. Сейчас уточняются причины остановки подростков и попытки побега школьника.

Спецпрокуроры сочли, что Болдуин застрелил оператора Хатчинс, играясь с оружием
Спецпрокуроры сочли, что Болдуин застрелил оператора Хатчинс, играясь с оружием

Ранее Life.ru рассказывал, что в Ростовской области пенсионер застрелил из ружья 67-летнюю женщину и её дочь, а после и сам покончил с жизнью. Причиной конфликта стала собака, которая забежала на территорию мужчины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / 4kclips

Николай Рюмин
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров