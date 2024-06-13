Под Ростовом пенсионер застрелил двух женщин из-за собаки

В Ростовской области пенсионер застрелил женщину и её дочь, а затем свёл счёты с жизнью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

"По предварительным данным, 11 июня 2024 года 75-летний мужчина, находясь в хуторе Степном Волгодонского района, действуя на почве личных неприязненных отношений, произвёл выстрелы из ружья в 67-летнюю женщину и её 42-летнюю дочь. От полученных ранений женщины скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после этого пенсионер зашёл в хозяйственную постройку на территории своего дома и свёл счёты с жизнью. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В настоящее время устанавливаются обстоятельства случившегося и мотивы злоумышленника.

Don Mash пишет, что причиной конфликта между соседями стала собака женщин, которая забежала к пенсионеру во двор. Издание "Блокнот. Волгодонск" со ссылкой на очевидцев уточняет, что спастись удалось лишь 13-летней девочке — дочке одной из убитых женщин. Она спряталась у соседей.