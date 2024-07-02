Более 200 кандидатов снялись с выборов во Франции, чтобы помешать партии Ле Пен

Во Франции 218 претендентов из президентской коалиции "Вместе за республику" и от блока левых "Новый народный фронт" сняли кандидатуры с парламентских выборов. Об этом сообщает газета Le Monde .

В публикации говорится, что претенденты на кресло депутата сняли свои кандидатуры в пользу более сильных участников, чтобы не допустить победы правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. До 18:00 (19:00 мск) партиям необходимо представить итоговые списки кандидатов во втором туре.