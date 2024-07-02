Более 200 кандидатов снялись с выборов во Франции, чтобы помешать партии Ле Пен
Le Monde: Во Франции 218 претендентов сняли кандидатуры с парламентских выборов
Во Франции 218 претендентов из президентской коалиции "Вместе за республику" и от блока левых "Новый народный фронт" сняли кандидатуры с парламентских выборов. Об этом сообщает газета Le Monde.
В публикации говорится, что претенденты на кресло депутата сняли свои кандидатуры в пользу более сильных участников, чтобы не допустить победы правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. До 18:00 (19:00 мск) партиям необходимо представить итоговые списки кандидатов во втором туре.
Как ранее сообщал Life.ru, оппозиционная партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" выиграла первый тур парламентских выборов во Франции, набрав 33,15% голосов. На втором месте оказался левый альянс "Новый народный фронт" (27,99%). За коалицию президента Эмманюэля Макрона проголосовало 20,04% избирателей. В ночь на 1 июля в нескольких крупных городах Франции прошли митинги противников Ле Пен. Так, тысячи человек вышли на улицы и начали жечь покрышки и автомобили. Между тем лидер оппозиционной партии Жордан Барделла заявил о желании стать премьер-министром. Он пообещал работать для всех французов. Второй тур парламентских выборов состоится 7 июля. Тем временем Ле Пен обвинила Макрона в попытке организовать "административный переворот".
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