Ле Пен обвинила Макрона в организации "административного переворота"

Провалившийся со своей партией в первом туре парламентских выборов президент Франции Эмманюэль Макрон хочет устроить "административный переворот", считает лидер победившей политсилы "Национальное объединение" Марин Ле Пен. Об этом она заявила в эфире радиостанции France Inter.

"Ходят слухи, что президент республики рассмотрит возможность завтра, то есть за четыре дня до второго тура, сменить генерального директора национальной полиции, хотя он должен был остаться на посту до конца Олимпийских игр, и директора Национальной жандармерии", — заявила представитель французской оппозиции.

По её мнению, таким образом французский лидер не хочет допускать, чтобы глава "Национального объединения" Жордан Барделла мог управлять страной так, как ему заблагорассудится, если партия сумеет набрать большинство голосов во время второго тура парламентских выборов, что гарантирует для Барделлы пост премьер-министра.

"Это форма административного госпереворота", — утверждает Ле Пен.