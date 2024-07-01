Политолог предположил, как поражение на выборах изменит антироссийскую риторику Макрона

Первый тур парламентских выборов во Франции завершился неудачно для действующего президента Франции Эмманюэля Макрона. Его коалиция "Вместе за республику" по итогам промежуточного голосования заняла всего лишь третье место, отдав первенство партии правых "Национальное объединение". То, как данные результаты повлияют на отношения России и Франции, объяснил политолог Сергей Фёдоров.

Оглашённые результаты первого тура всколыхнули всю республику, вызвав череду митингов и акций. Наибольшее количество голосов досталось партии Марин Ле Пен "Национальное объединение" (33,15%). Немногим меньше — 27,99% — получили представители левых "Новый народный фронт". За президентскую коалицию "Вместе за республику" проголосовало всего 20,04%.

"Чуть ли не со времён окончания Второй мировой войны крайне правые силы никогда не были так близки к власти, как сейчас. Последним крупным успехом "Национального объединения" было избрание в нижнюю палату 23 депутатов. Это в те времена, когда организацию демонизировали", — прокомментировал кандидат политических наук Фёдоров в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Вплоть до 2011 года партия "Национальное объединение" считалась в обществе экстремистской, однако всё изменилось после того, как её возглавила Марин Ле Пен вместо своего отца Жана-Мари. В этом году она избиралась в качестве депутата, отдав должность главы партии Жордану Барделле. И всё же, как отметил эксперт, шансы правых получить абсолютное большинство по итогам выборов невелики.

Политолог предположил, что для устранения "Нацобъединения" партии прибегнут к следующей тактике: левые снимут свою кандидатуру и попросят отдавать голоса в пользу коалиции Макрона. Таким образом, произойдёт перелив голосов в копилку партии президента. Однако у правых всё же есть шансы получить множество мест в парламенте, из-за того что ранее Макрон делал ставки на умеренных либералов и консерваторов, которые по итогу его кандидатуру поддержали слабо.