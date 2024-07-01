Победа "Национального объединения" Марин Ле Пен на парламентских выборах во Франции вряд ли что-то изменит для России, считает политолог Андрей Перла. По его словам, европейские правые, "дружественные России", могут притворяться такими, только чтобы получить больше голосов, что видно, например, по партии "Братья Италии" премьер-министра Джорджи Мелони.

"Как только они получают голоса, сразу выясняется, что они враги России и голосуют за войну против России. Это мы видим <...> повсюду. Россия должна понять, что у нас нет в Европе друзей. По крайней мере в истеблишменте. Только враги. И единственный способ разговаривать с ними — через прицел", — отметил политический обозреватель "Царьграда".

Перла призвал оставить в прошлом иллюзии о возможности договориться с кем-нибудь в Европе, отметив, что эти люди "всегда и во всём будут врагами" нашей страны. Однако в целом последние выборы, как в Нацсобрание, так и в Европарламент, показали, что примерно половина французов не желает, в частности, быть втянутой в конфликт с Россией.

И в "Национальном объединении" они видят своё политическое представительство, что, впрочем, — "обман почтеннейшей публики". По словам Перлы, по мере прихода Марин Ле Пен к реальной власти она становится всё более "системной", что проявляется, например, в аплодисментах Владимиру Зеленскому. И даже формирование правительства вряд ли кардинально изменит политику Парижа. Политолог считает, что это поможет разве что помешать отправке французских солдат на Украину.