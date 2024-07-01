"Враги России": Политолог призвал сильно не радоваться победе партии Ле Пен на выборах во Франции
Политолог Перла — о победе партии Ле Пен во Франции: У России нет друзей в ЕС
Марин Ле Пен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto
Победа "Национального объединения" Марин Ле Пен на парламентских выборах во Франции вряд ли что-то изменит для России, считает политолог Андрей Перла. По его словам, европейские правые, "дружественные России", могут притворяться такими, только чтобы получить больше голосов, что видно, например, по партии "Братья Италии" премьер-министра Джорджи Мелони.
"Как только они получают голоса, сразу выясняется, что они враги России и голосуют за войну против России. Это мы видим <...> повсюду. Россия должна понять, что у нас нет в Европе друзей. По крайней мере в истеблишменте. Только враги. И единственный способ разговаривать с ними — через прицел", — отметил политический обозреватель "Царьграда".
Перла призвал оставить в прошлом иллюзии о возможности договориться с кем-нибудь в Европе, отметив, что эти люди "всегда и во всём будут врагами" нашей страны. Однако в целом последние выборы, как в Нацсобрание, так и в Европарламент, показали, что примерно половина французов не желает, в частности, быть втянутой в конфликт с Россией.
И в "Национальном объединении" они видят своё политическое представительство, что, впрочем, — "обман почтеннейшей публики". По словам Перлы, по мере прихода Марин Ле Пен к реальной власти она становится всё более "системной", что проявляется, например, в аплодисментах Владимиру Зеленскому. И даже формирование правительства вряд ли кардинально изменит политику Парижа. Политолог считает, что это поможет разве что помешать отправке французских солдат на Украину.
"Если Ле Пен позволит себе больше — ей не позволят больше быть во главе страны. Демократия — это фасад политической системы современного Запада. Даже не просто фасад, а театральная декорация... А вот война с Россией — это несущая конструкция, если её убрать, всё единство Европы развалится", — добавил эксперт.
Напомним, 30 июня во Франции прошёл первый тур парламентских выборов. Согласно официальным данным МВД, победу одержало правое "Национальное объединение" Марин Ле Пен, за него проголосовали 33,15% избирателей. Тысячи противников оппозиционной партии вышли на улицы крупных городов Франции, они жгли покрышки и автомобили. Между тем лидер "Объединения" Жордан Барделла заявил о желании стать премьер-министром.