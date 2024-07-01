"Тенденции подтверждаются": В Кремле прокомментировали итоги первого тура выборов во Франции

Кремль внимательно следит за парламентскими выборами во Франции, в первом туре которых победу одержала правая партия "Национальное объединение". Результаты голосования отражают в целом тенденции в Европе, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы очень внимательно, конечно, следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые ещё ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.