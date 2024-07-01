"Тенденции подтверждаются": В Кремле прокомментировали итоги первого тура выборов во Франции
Песков: Лидерство правых на выборах во Франции отражает тенденции в Европе
Кремль внимательно следит за парламентскими выборами во Франции, в первом туре которых победу одержала правая партия "Национальное объединение". Результаты голосования отражают в целом тенденции в Европе, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы очень внимательно, конечно, следим за ходом этих выборов. Подтверждаются те тенденции, которые ещё ранее обозначились в целом ряде европейских стран, в том числе и во Франции", — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.
Также Песков призвал дождаться второго тура, хотя и текущие результаты показывают примерные предпочтения избирателей во Франции.
Как ранее сообщал Life.ru, оппозиционная партия Марин Ле Пен "Национальное объединение" выиграла первый тур парламентских выборов во Франции, набрав 33,15% голосов. На втором месте оказался левый альянс "Новый народный фронт" (27,99%). За коалицию президента Эмманюэля Макрона проголосовали 20,04% избирателей. В ночь на 1 июля в нескольких крупных городах Франции прошли митинги противников Ле Пен. Так, тысячи человек вышли на улицы и начали жечь покрышки и автомобили. Между тем лидер оппозиционной партии Жордан Барделла заявил о желании стать премьер-министром. Он пообещал работать для всех французов.
ТАСС / Zuma