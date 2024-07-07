Явка на парламентских выборах во Франции к вечеру составила почти 60%
Явка на парламентских выборах во Франции на 17 часов по местному времени (18:00 по мск) составила 59,71%. Об этом сообщает в соцсети Х МВД республики. В первом туре выборов на этот час явка была 59,39%.
"По состоянию на 17 часов явка на парламентские выборы составила 59,71%. На парламентских выборах в 2022 году на тот же час она составляла 38,11%", — говорится в сообщении.
Как сообщал Life.ru, во Франции 7 июля стартовал второй тур выборов в Национальное собрание — Нижнюю палату Парламента республики. Они проводятся досрочно после того, как президент Эмманюэль Макрон распустил Нацсобрание по итогам выборов в Европарламент. Напомним, в первом туре голосования победила правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". За ней идёт левый блок "Новый народный фронт". На третьем месте — коалиция сторонников президента Макрона.
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