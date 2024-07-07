"Боимся, что всё украдут": Магазины в Париже установили щиты на витринах на случай беспорядков
FI: Во Франции магазины готовятся к погромам на фоне второго тура выборов
Обстановка в Лионе. Обложка © X / 69ADK_
В Париже магазины люксовых брендов на Елисейских полях устанавливают щиты на витринах на случай возможных беспорядков после второго тура парламентских выборов. Об этом пишет издание France Info.
Обстановка на улицах Парижа. Видео © X / BoyerGabriel042
В окнах магазинов, в частности, установлены массивные стальные щиты. Витрины некоторых ресторанов и офисов закрыты деревянными досками. В полиции Парижа ранее предупреждали предпринимателей о том, что "существует реальная опасность насилия" в день оглашения результатов выборов. Подобные меры принимают не только в столице Франции, но и в других городах.
"Мы боимся, что всё украдут, что всё будет разграблено", — отметила продавец из магазина техники в городе Гренобль.
Как сообщал Life.ru, во Франции 7 июля стартовал второй тур выборов в Национальное собрание — Нижнюю палату Парламента республики. Выборы проводятся досрочно после того, как президент Эмманюэль Макрон распустил Нацсобрание по итогам выборов в Европарламент. Напомним, в первом туре голосования победила правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". За ней идёт левый блок "Новый народный фронт". На третьем месте — коалиция сторонников президента Макрона.