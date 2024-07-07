"Боимся, что всё украдут": Магазины в Париже установили щиты на витринах на случай беспорядков

В Париже магазины люксовых брендов на Елисейских полях устанавливают щиты на витринах на случай возможных беспорядков после второго тура парламентских выборов. Об этом пишет издание France Info.

В окнах магазинов, в частности, установлены массивные стальные щиты. Витрины некоторых ресторанов и офисов закрыты деревянными досками. В полиции Парижа ранее предупреждали предпринимателей о том, что "существует реальная опасность насилия" в день оглашения результатов выборов. Подобные меры принимают не только в столице Франции, но и в других городах.