Явка на выборах во Франции побила рекорды

Явка на парламентских выборах во Франции на 12 часов по местному времени составила рекордные 26,63%, превысив показатели первого тура. Об этом сообщает в соцсети Х МВД республики.

"По состоянию на 12 часов явка на парламентские выборы составила 26,63%. На парламентских выборах в 2022 году на тот же час она составляла 18,99%", — говорится в сообщении.