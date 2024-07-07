Явка на выборах во Франции побила рекорды
Явка на парламентских выборах во Франции составила рекордные 26,63%
Явка на парламентских выборах во Франции на 12 часов по местному времени составила рекордные 26,63%, превысив показатели первого тура. Об этом сообщает в соцсети Х МВД республики.
"По состоянию на 12 часов явка на парламентские выборы составила 26,63%. На парламентских выборах в 2022 году на тот же час она составляла 18,99%", — говорится в сообщении.
Предполагается, что высокая явка избирателей пойдёт на пользу правым.
Как сообщал Life.ru, во Франции 7 июля стартовал второй тур выборов в Национальное собрание — нижнюю палату парламента республики. Выборы проводятся досрочно после того, как президент Эмманюэль Макрон распустил Нацсобрание по итогам выборов в Европарламент. Напомним, в первом туре голосования победила правая партия Марин Ле Пен "Национальное объединение". За ней идёт левый блок "Новый народный фронт". На третьем месте — коалиция сторонников президента Макрона.
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