Макрона заставили исчезнуть до выборов из-за "отвращения" французов
Politico: Партия вынудила Макрона исчезнуть из инфополя из-за "отвращения" публики
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © Flickr / Elyseefr
Основанная президентом Франции партия "Возрождение" вынудила Эмманюэля Макрона не участвовать в избирательной кампании на фоне разгрома его коалиции "Вместе за республику" в первом туре парламентских выборов. Об этом узнало европейское издание Politico со ссылкой на источники среди однопартийцев главы государства.
"Ему сказали прекратить [участвовать в предвыборной кампании]. И не то чтобы он услышал нас по своей воле, ему попросту пришлось послушаться. Он недооценил то, какое отвращение его личность вызывает у общественности", — сказал собеседник газеты.
По их информации, в последние недели сразу несколько высокопоставленных представителей "Возрождения" призвали президента исчезнуть с глаз публики, а один из его ключевых союзников даже требовал "демакронизации" политического движения. Как итог — Макрон стал меньше появляться в инфополе.
Издание напоминает, что за последние две недели, в том числе в день поражения президентской коалиции на выборах, частота появлений Макрона на публике заметно снизилась. Оно также отмечает, что фотографии президента исчезли с агитационных плакатов, издаваемых его партией.
Напомним, 1 июля МВД Пятой республики сообщило, что правая партия "Национальное объединение" и союзные силы одержали победу в первом туре внеочередных парламентских выборов во Франции. Они заняли первое место, набрав 33,15% голосов. За президентскую коалицию "Вместе за республику" проголосовало 20,04% избирателей. Второй тур состоится 7 июля.