Макрона заставили исчезнуть до выборов из-за "отвращения" французов

Основанная президентом Франции партия "Возрождение" вынудила Эмманюэля Макрона не участвовать в избирательной кампании на фоне разгрома его коалиции "Вместе за республику" в первом туре парламентских выборов. Об этом узнало европейское издание Politico со ссылкой на источники среди однопартийцев главы государства.

"Ему сказали прекратить [участвовать в предвыборной кампании]. И не то чтобы он услышал нас по своей воле, ему попросту пришлось послушаться. Он недооценил то, какое отвращение его личность вызывает у общественности", — сказал собеседник газеты.

По их информации, в последние недели сразу несколько высокопоставленных представителей "Возрождения" призвали президента исчезнуть с глаз публики, а один из его ключевых союзников даже требовал "демакронизации" политического движения. Как итог — Макрон стал меньше появляться в инфополе.

Издание напоминает, что за последние две недели, в том числе в день поражения президентской коалиции на выборах, частота появлений Макрона на публике заметно снизилась. Оно также отмечает, что фотографии президента исчезли с агитационных плакатов, издаваемых его партией.